الطيران المدنى يعلن رفع حظر البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وحصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015 ، وتم السماح بتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات و الضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني و قد تم بالفعل الموافقة لعدد 6 شركات مصرية ، كما تم وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري و التوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.

كما قامت سلطة الطيران المدني بالاتفاق علي منحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 بمطار القاهرة الدولي وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) و توفير جميع المعدات الأمنية لها.

كما تم تطبيق منظومة API/PNR و توفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني ، بالإضافة إلي التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT و ذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم ، وتم أيضا التنسيق مع هيئة البحث و الإنقاذ و القوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث و الإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.