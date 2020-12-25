الطيران المدنى يعلن رفع حظر البضائع إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير وزارة الطيران المدني عن حصاد العام الجارى، أنه تم التنسيق مع إدارة أمن النقل الأمريكي TSA ، بالتعاون مع شركة مصر للطيران ووزارة الطيران لرفع الحظر عن البضائع من جمهورية مصر العربية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية والسماح لشحنات جديدة تتضمن (الخضار و الفاكهة/ المنتجات الجلدية / معدات الحماية PPE / الحيوانات الحية / البريد غير الأمريكي / البضائع الخطرة).
وحصلت سلطة الطيران المدنى على تجديد شهادة الايزو ISO 9001/2015 ، وتم السماح بتشغيل للشركات بإستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع وفق الإجراءات و الضوابط التي تم إصدارها من سلطة الطيران المدني و قد تم بالفعل الموافقة لعدد 6 شركات مصرية ، كما تم وضع خطة عمل للإنتهاء من تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة لتطوير النظومة التشريعية لتشريعات الطيران المدني المصري و التوافق مع تشريعات الطيران الأوروبي.
كما قامت سلطة الطيران المدني بالاتفاق علي منحة تقدر ب 2 مليون دولار أمريكي من قبل إدارة أمن النقل الأمريكي TSA لتجهيز بوابة بديلة لبوابة G5 بمطار القاهرة الدولي وهي (البوابة الخاصة بالرحلات المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية) و توفير جميع المعدات الأمنية لها.
كما تم تطبيق منظومة API/PNR و توفير مبلغ يقدر 62 مليون مصري لصالح وزارة الطيران المدني ، بالإضافة إلي التنسيق مع إدارة النقل البريطاني DFT و ذلك لعودة شركات الطيران الإنجليزية للتشغيل من مطار شرم الشيخ/ الغردقة / مرسى علم ، وتم أيضا التنسيق مع هيئة البحث و الإنقاذ و القوات الجوية والقوات المسلحة لتعديل بروتوكول التعاون ليشمل تأهيل المفتشين من اخصائيين وضباط البحث و الإنقاذ بالسلطة لتنفيذ التفتيش على مراكز البحث.
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