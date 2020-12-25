شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر العليا لتوزيع الكهرباء» تشدد على تيسير إجراءات السداد وتقسيط المديونية للعملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة عاجلة من المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لشكاوى مواطني مركز ومدينة القرنة بشأن مخالفة المسئولين بشبكة البر الغربي للأقصر لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، ومحافظ الأقصر، بشأن التخفيف عن المواطنين والسماح بجدولة وتقسيط المديونيات المستحقة للشركة، قرر «أبووردة» اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وبحث الحالات الحرجة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والاسر الاكثر فقرا بشكل خاص، وتنفيذ عاجل لكافة القرارات التي سبق اتخاذها بشأن التيسير على المواطنين في السداد ومراعاة ظروفهم.

وأمر رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بإحالة كل مسؤول خالف تلك التعليمات ولم يتخذ الاجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم لتحقيق عاجل، كما أمر بتسيير لجان خاصة اعتبارا من الغد السبت لبحث شكاوي المواطنين والعمل على حلها، وذلك في إطار حرص الدولة على مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم ومنحهم كافة التيسيرات التي تساعدهم في التمكن من سداد مستحقات الشركة بسهولة ومراعاة الحالات الخاصة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والقري والأسر الفقيرة.

وكان رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قد أرسل بخطاب للمستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، أكد فيه على الالتزام بكافة التعليمات بشأن التيسير على المواطنين في جدولة وتقسيط ما عليهم من مديونيات مستحقة للشركة.