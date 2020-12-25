شكرا لقرائتكم خبر عن هشام أبوسنة: نادي نقابة المهندسين بالزمالك يعمل بكفاءة عالية ويستقبل جميع الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد، صباح اليوم، اللواء مهندس استشارى هشام أبوسنة، رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، نادى نقابة المهندسين بالزمالك، يرافقه أمين النقابة ورئيس شعبة الهندسة المدنية والمهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى، للاطمئنان على سير العمل بالنادى بعد نشوب حريق، فجر اليوم، في المنشأ الخفيف للمحلات التجارية المؤجرة بطول 20 متر وعرض 4 متر وهى تشمل عدد أربع محلات مؤجرة، حيث التهم الحريق محتويات المحلات والثلاجات والديب فريزر وتم على الفور السيطرة عليه.

وأكد «أبوسنة» على سلامة منشآت النادي والمطاعم والصالونات والمكاتب الإدارية وكافة الخدمات والممشى النيلي وأنها لم تتأثر بأي أضرار أثر الحريق والنادي يعمل بكفاءة عالية ويستقبل جميع الأعضاء.

وأشار إلى أن النادى مزود بأجهزة مكافحة للحريق يتم تجديدها سنويا بتعليمات الحماية المدنية وتم استخدامها في السيطرة على الحريق وجميع منشآت النادي مؤمن عليها من خلال شركة المهندس للتأمين وتم إخطار ممثلي الشركة للمعاينة وتقدير الخسائر وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وكذلك رئاسة حى الزمالك على سرعة تحركهم والتى ساهمت في السيطرة على الحريق واخماده خلال ساعة بدون أي إصابات أو خسائر في الارواح وعدم امتداده لأماكن أخرى.

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين

نادي المهندسين