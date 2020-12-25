شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة مكبرة بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة المكثفة بمنطقة الأمل «ا» والامل «ب»، اليوم الجمعة، حيث قام بمتابعة جهاز النظافة بالمدينة وبتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت رفع القمامة والمخلفات المتراكمة والأتربة بشوارع المنطقة وإزالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم.

وأكد على استمرار أعمال النظافة والتجميل بالمدينة وكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة أولا بأول بالإضافة إلى تطهيرها بالمناطق المختلفة بالمدينة، وشدد على رفع أثار تقليم الأشجار أولا بأول بالمدينة بإشراف كامل من نواب رئيس مجلس المدينة ومسؤول المتابعة بالمدينة وفريق العمل بالمنظومة.

وأكد على على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة والاستعداد لصيف «٢٠٢١».