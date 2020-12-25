شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لأمراض الصدر والحساسية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لأمراض الصدر والحساسية، الذي تنظمه جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر، تحت رعاية وحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد مصطفى متولى رئيس جمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر، والدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر ونائب رئيس الجمعية.

واستهل المؤتمر جلسته بتكريم الأطباء من مديرى مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، وهم: الدكتور إسماعيل الغربى مدير مستشفى الأقصر الدولى، والدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، والدكتور محمد الرملى مدير حميات الأقصر، الكتورة آلهام الجبلاوى مدير مستشفى عزل اسنا، دكتور أحمد فتحى مدير مستشفى عزل العديسات.

كما تم تكريم الأطباء شهداء فيروس كورونا بالأقصر، وهم: كارم محمود أبوالمجد، فايق فخرى، شيماء أحمد محمد محمود، محمد حسن أحمد عمر، عبدالناصر حسن أحمد، أحمد فتحى عوض، جبريل على يوسف. وأيضا تمت الإشادة بدور كل من الدكتور محمد شحات والدكتور امجد منصور لدورهم وتفانيهم في علاج الحالات من مصابى فيروس كورونا. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستجدات أمراض الصدرية والحساسية وأحدث العلاجات المستخدمة لعلاج هذه الأمراض.