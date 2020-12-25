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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السوداني ومحافظ مطروح يتفقدون مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، والوفد المرافق لهم، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، للتعرف على ما يتم على أرض محافظة مطروح من مشروعات تنموية وقومية كبرى، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مسجد المولى بالعلمين الجديدة بمساحة ٤٢٠٠م٢ والذى يسع ٣ آلاف مصلي.
كذلك تفقد مسجد الماسة ومنطقة أبراج العلمين الجديدة، وأشاد الوزيران والوفد المرافق لهما بما يتحقق على أرض مصر من مشروعات بناء وتنمية على هامش زيارة كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السوداني، لمحافظة مطروح في عيدها القومي وافتتاح مسجد دغيم.
وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بإهداء درع المحافظة وكتاب الله تكريما لضيفي المحافظة والوفد المرافق.
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