شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ٧٢٥ عامل نظافة سجلوا بياناتهم في منظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دمج القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات بالمنظومة الجديدة للمخلفات بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه من الخطوات الهامة التي تساعد على فاعلية المنظومة واستدامتها من خلال الاستفادة من خبرات هذا القطاع في مجال إدارة المخلفات وتوفير الدعم لهم بمنحهم صيغة شرعية للعمل ومسمى وظيفي يضعهم تحت المظلة التأمينية والحماية الاجتماعية للدولة، حيث تم التنسيق مع وزير القوى العاملة لإعداد مسمى وظيفي رسمي لهم يمكن تسجيله بالبطاقة الشخصية.

كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الإجتماعي لاتخاذ الإجارءات اللازمة لوضعهم تحت المظلة التأمينية، وتم إطلاق موقع الكترونى لتسجيل بيانات العاملين في القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات به لحصرهم وبدء تفعيل هذه الإجراءات، حيث سجل عدد ٧٢٥ عامل نظافة بياناتهم على الموقع حتى الآن.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وازرتي البيئة والتخطيط لاعداد دراسة حول وضع منظومة المخلفات في مصر ومنها موقف القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات في مصر.