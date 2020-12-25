شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستدعي رئيس القناطر الخيرية ونائبه بسبب شكاوى القمامة والمخلفات(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بجولة مفاجئة، الجمعة، استجابة لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بسبب وجود كميات من المخلفات والقمامة بجوار خطوط السكة الحديد وعلى بعض المصارف والترع مما يهدد حياة المواطنين خاصة في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من خطر إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

تأتي الجولة استمراراً للجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية للمحافظات لمتابعة وحل شكاوى المواطنين وتحسين كافة الخدمات المقدمة إليهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

واستدعي الوزير على الفور رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ونائبه، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم من تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في عدد كبير من المناطق بالمدينة وعدم وجود صناديق القمامة بالاضافة إلى الإشغالات.

وعلى الفور، وجه اللواء محمود شعراوي، باستدعاء المعدات والسيارات اللازمة من مجلس المدينة والبدء الفوري في رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وقام وزير التنمية المحلية بالتنبيه على رئيس المدينة ونائبه بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الشكاوى والانتهاء منها اليوم، ووجه شعراوي بضرورة رفع المخلفات والقمامة مرتين يومياً في المدينة وتوفير متعهدي القمامة لرفع المخلفات وعدم تراكمها لعدم تهديد سلامة وصحة المواطنين، مع التنسيق مع المحافظة لتوفير صناديق قمامة في أماكن تراكمات القمامة والمخلفات ليقوم المواطنين بوضعها في تلك الصناديق وعدم النبش بها.

كما طالب «شعراوي»، رئيس مجلس المدينة ونائبه بضرورة المرور اليومي على كافة المناطق والشوارع في المدينة لمتابعة خدمات المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وعدم الجلوس في المكاتب وتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين بالمدينة.

وقدم المواطنين الشكر للواء محمود شعراوي على سرعة تحركه والقيام بتلك الجولة لمتابعة شكاوي المواطنين على الطبيعة وعلي أرض الواقع .

وعقب ذلك، التقي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لاستكمال الجولة على باقي المناطق بالمدينة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالاهتمام بمستوى النظافة ورفع المخلفات خاصة في ظل الظروف الحالية وخطر الاصابة بفيروس كورونا مع ضرورة التواجد بين المواطنين لسرعة الاستجابة لشكاوي وعدم الجلوس في المكاتب.

وخلال جولة الوزير والمحافظ، تم رصد مجموعة من المواقف العشوائية والاشغالات، وطالب اللواء محمود شعراوي بضرورة بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لرفع أي اشغالات وعلي الفور بدأت الحملات على عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة لرفع أي اشغالات ومواجهة أي مواقف عشوائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

كما وجه شعراوي بضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والمراكز بإزالة ورفع المخلفات خاصة الطبية والقمامة الموجودة على الترع والمصارف وبجوار خطوط سير القطارات في بعض المناطق بالمدينة.

وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم ايفاد لجنة من القطاعات المعنية بالوزارة للتأكد من عدم تكرار المخالفات والشكاوي التي تم رصدها خلال الجولة المفاجئة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تكرارها.

وأضاف شعراوي أنه سيقوم بعدد من الجولات الميدانية المفاجئة خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات ورفع الاشغالات من الشوارع والتي تتسبب في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين.

كما وجه وزير التنمية المحلية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات التي لا تلتزم بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية استنفار جميع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات لخدمة المواطنين والتواجد بينهم لسرعة التعامل مع أي شكاوي وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم اليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول.

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين

وزير التنمية المحلية في جولة مفاجئة بمدينة القناطر الخيرية استجابة لشكاوى المواطنين