شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الجديدة»: حملات لمواجهة الأسواق العشوائية أمام المساجد بالتجمع الخامس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس امين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن مسؤولي الجهاز قاموا بحملات، اليوم الجمعة، لمواجهة الأسواق العشوائية أمام المساجد بالتجمع الخامس.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة جاءت في حضور المهندس عبدالناصر يوسف نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والعميد اسامة محمود شرطة المرافق بالقاهرة الجديدة.
وأشار غنيم، إلى تنظيم الجهاز حملات متنوعة من إدارة امن جهاز التجمع الخامس على الاشغالات بطرق ومحاور التجمع الخامس.
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