شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط عمرانى: المحاور الجديدة تقلل فترة النقل والبنزين والتلوث البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمرانى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد الأسبوع الماضى الكبارى التي تقام على طريق الواحات وطريق الفيوم كان بمحافظة الجيزة، أما اليوم تفقد الرئيس المحاور في مدينة نصر ومصر الجديدة وعزبة الهجانة، موضحا أن الرئيس يبعث برسالة للشعب أنه ليس معنى أن هناك جائحة كورونا أن عجلة الإنتاج تتوقف، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بجانب العمل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن المحاور تقلل فترة النقل وتقليل استهلاك البنزين وتقليل التلوث البيئي مما يرفع جودة الحياة وهو الهدف الأساسي، مشيرا إلى أن فكرة الطرق بعد 2014 تتمثل فى أنه لا يوجد طريق أوحد ودائما يوجد بدائل عديدة بحيث لو كان هناك حادث في أحد الطرق فهناك بدائل.

وأشار إلى أن الطرق تخلق صورة ذهنية لمواطن يريد أن ينتقل لمكان لآخر هناك شرايين متعددة، أن كل الشرايين تعمل كبدائل، حيث كل البدائل تعمل على توازى ويتم توزيع الحركة، فلن يكون هناك زحام في وقت الذروة، موضحا أن استراتيجية كل شبكة الطرق تنقل المرور للمحافظات خارج القاهرة، حيث الحركة بين المحافظات لا تنزل في مركز القاهرة، وهو ما كان يمثل عبء مرورى في القاهرة.

وذكر أستاذ التخطيط العمرانى، أن عزبة الهجانة أقدم منطقة عشوائية في المنطقة، كان بها كثافات سكانية عالية وبها معدلات ازدحام كبيرة وكانت الخطوة الأولى عمل شرايين وتوسيع طرق وإعادة البنية الأساسية.