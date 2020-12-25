شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: البروتوكول العلاجي متوفر بكثره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن البروتوكول المصري لعلاج أعراض الفيروس كان الأول في العالم الذي استخدم مضادات التجلط. مؤكدا على أن أن أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفر في مصر بكثرة ولا يوجد أي نقص في أي مكان داخل الدولة.

وتابع حسني خلال تقرير عرضه برنامج الجمعه في مصر المذاع على قناة mbcمصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد رسالة طمأنة للمصريين، قائلا "اللجنة العلمية في مصر التابعة لوزارة الصحة تضع وتتابع بروتوكول علاج أعراض فيروس كورونا وتقوم اللجنة بعمل ابحاث تخص مدي فاعلية هذه البروتوكولات ومدي إفادته وتأثيره وتدريب الأطباء علي هذا البروتوكول بالإضافة إلي تواجد شركات الأدوية المصرية الذي جعلت لمصر موقفا مشرفا بأعمالهم الدائمة في ذلك".

من جانب اخر كان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، قد أكد أن التغييرات الطارئة على السلالات المكتشفة حديثا من فيروس كورونا، لا تحتاج لتعديل البروتوكولات العلاجية المتبعة حاليا.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الخميس ، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما».

وأضاف حسام حسنى، أن التطور الذى طرأ على الفيروس لم يؤثر على التشخيص ولا العلاج، مؤكدا فاعلية الأمصال فى الوقاية من كورونا بسلالاته الجديدة.