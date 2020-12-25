شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع المستشار لاشين إبراهيم.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، بعد 40 سنة خدمة فى القضاء.. مصر تودع المستشار لاشين إبراهيم.. رئيس «الوطنية للانتخابات» حمل مسؤولية انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل الوباء العالمى.. نجح فى تنقية أول قاعدة بيانات سليمة 100%.. سمح لجميع منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات.. وصاحب مقولة: «معندناش حاجة نخبيها.. ومش بنخاف من حاجة».

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ـ بعد 40 سنة خدمة فى القضاء.. مصر تودع المستشار لاشين إبراهيم.. رئيس «الوطنية للانتخابات» حمل مسؤولية انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب فى ظل الوباء العالمى.. نجح فى تنقية أول قاعدة بيانات سليمة 100%.. سمح لجميع منظمات المجتمع المدنى بمتابعة الانتخابات.. وصاحب مقولة: «معندناش حاجة نخبيها.. ومش بنخاف من حاجة»

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