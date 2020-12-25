شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: استنشاق الحوامل لدخان السجائر يزيد من متلازمة موت الرضع المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان عبر منشور لها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من التدخين، وخصت بالتحديد المرأة الحامل لما قد يتسبب من تعطيل للهرمونات وانخفاض وزن المولود عند الولادة.

وقالت وزارة الصحة فى منشور لها قد يؤدى استنشاق الحوامل لدخان السجائر أو الشيشة لمشاكل صحية للجنين وصعوبة التعلم عند الطفل، كما أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الأباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدنى، والإصابة بسرطان الأطفال.

وأكد وزارة الصحة، ان تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب فى إصابتهم بإمراض تنفسية مزمنة مثل الربو، وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، ويصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.

على جانب اخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى أمس الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.