شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى عربى يوجه الشكر لسائق مصرى أعاد حقيبة نقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب دبلوماسى عربى عن شكره وتقديره لموقف وتصرّف سائق تاكسى مصرى، أضاف بتصرفه دليلا على أمانة الشعب المصرى وحرصه على ضيوفه.

وذكر الدبلوماسى العربى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن سائق سيارة أجرة مصرى أعاد له حقيبة لزوجته تحتوى نقودا وهاتفا وأوراق ثبوتية رسمية نسيتها في سيارته سهوا، وهو ما اكتشفه الدبلوماسي وزوجته عند وصولها المنزل بعد أن اوصلها سائق سيارة الأجرة إلى المنزل.

وتفاجئ الدبلوماسي وزوجته بعودة السائق بعد دقائق إلى مكان منزلهما ليعيد الحقيبة، بعد أن توقعا أنهما خسراها، خصوصاً وأنهما لا يعرفان أي معلومات عن السائق أو رقم هاتفه أو بيانات السيارة للاتصال به.

وعبر الدبلوماسي وزوجته عن شديد الامتنان للسائق الذي يعكس أخلاق المصريين، وحسن ضيافتهم، لدرجة أن السائق عند إيصاله للحقيبة اعتذر عن اضطراره فتحها ليبحث عن أى رقم هاتف ممكن أن يتصل عليه ويطمئن صاحبها أن الحقيبة بأمان.