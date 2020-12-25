شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تدعو المبتكرين للاشتراك فى معرض جنيف الدولى 2021 الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم اليوم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الإستثنائية 2021، والمقرر إقامته خلال شهر مارس 2021 عن طريق الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر.

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، انه سيتم اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة، وتتضمن شروط المشاركة في المعرض الافتراضي أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيله أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويجب أن يكون قد وصل بالابتكار على الأقل إلى مرحلة النموذج الأولي أو تم تسويق المنتج النهائي من الابتكار الخاص به.

وأشار البيان إلى أن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 15 يناير 2021 وعلي جميع المهتمين ملئ استمارة التقديم وإعداد فيديو مدته 3 دقائق يوضح كيفية عمل المنتج مع تركيز على جوانب الابداع والابتكار به. وأكدت الأكاديمية أنها ستدعم هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الاشتراك حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف هذا العام.

ومعرض جنيف نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وقد أسفرت مشاركة الفريق المصري في معرض جنيف الدولي 2019 عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصري بعدد 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار، وهم الذين حصدوا 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة.