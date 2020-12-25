شكرا لقرائتكم خبر عن فضلت التسول عن الإقامة بدار الرعاية.. التضامن تكشف لغز عجوز نفق شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة فحص البوست الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود سيدة عجوز في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وتبين وجود السيدة العجوز بالمكان وبالحديث معها تبين أنها تدعي حبيبة تبلغ من العمر 70 عاماً من الزقازيق -شرقية وهي تجلس بهذا المكان يوميا للتسول منذ سنوات ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية، على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.