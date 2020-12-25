شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع بطاطين على البسطاء لمواجهة قسوة الشتاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو ايفاد وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على المواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.