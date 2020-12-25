شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الإسماعيلية تلغى الحضور الشعبى لقداسى عيد الميلاد والغطاس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية الإسماعيلية إلغاء الحضور الشعبي بقداسي عيد الميلاد والغطاس المقبلين بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذى اقتضى اتخاذ تدابير خاصة لمواجهته فى الاحتفالات.

وقال الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها فى بيان اليوم الجمعة: " نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع وبخصوص قداسي عيد الميلاد وعيد الغطاس نوصى بعدم حضور أي من أفراد الشعب بتاتا وأن تكون الصلوات قاصرة عىل الأباء الكهنة فقط، والله يحفظ الجميع فى يمينه الحصينة ويرفع هذا الوباء الشنيع ".



بيان إيبارشية الإسماعيلية

يذكر أن الكنيسة الإنجيلية، أيضا قررت تنظيم عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير المقبل ، السعة السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، علي أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، وسيتم إذاعة الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كما خصصت الطائفة الإنجيلية بمصر آخر 3 أيام فى سنة 2020 للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.