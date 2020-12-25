الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بحى مدينة نصر وعزبة الهجانة.. أخبار مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بحى مدينة نصر وعزبة الهجانة، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حى مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حى مصر الجديدة.

الرئيس يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بحى مدينة نصر وعزبة الهجانة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.





FDA تحذر من تناول لقاح موديرنا لمن خضعوا لعمليات البوتكس والفيلر

أشارت اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء الامريكية FDA، إلى مضاعفات وآثار جانبية جديدة يسببها لقاح موديرنا الجديد لكورونا، بعد أن تبين حدوث آثار جانبية للأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميلية بالوجة، طبقا لما ورد فى موقع foxnews.

وزير المالية: ربط جميع مصالح الضرائب والجمارك إلكترونيا يونيو 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات خاصة سيناء، على النحو الذي يساعد فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وينعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

انفجار قوى لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز فى ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، وتسبب الانفجار فى انهيار أحد المبانى، وأضرار بالعديد من المبانى المجاورة، مما دفع إلى إخلاء عدة مبانى مجاورة للانفجار، وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطوارئ في مترو ناشفيل إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة فى وقت مبكر من يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بعدد من المبانى القريبة

التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف معاشات شهر يناير المقبل لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد كما سيتم صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس.

مصطفي محمد يغيب عن مران الزمالك بدون إذن

تغيب مصطفي محمد مهاجم الزمالك عن مران الفريق اليوم بدون إذن أو أسباب في ظل تفاقم الأزمة بينه وبين إدارة ناديه بسبب رغبته في الاحتراف في فرنسا في يناير المقبل.

انقطاع الكهرباء "معكننش" عليهم.. 1800 أسرة هولندية تحتفل بالكريسماس على أضواء الشموع

تسبب عطل فى شبكة الكهرباء بمدينة فوردن، بمقاطعة أوترخت وسط هولندا، إلى انقطاع التيار الكهربائى فى المنازل عن حوالى 1800 أسرة لعدة ساعات عشية الاحتفالات بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد، لكن الأسر الهولندية تحدت هذا العائق واستكملت احتفالاتها على أضواء الشموع دون أن يتركوا أى سبب لإفساد فرحتهم باحتفالات العيد المجيد.

إقامة عزاء المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم فى بنها غدا

أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقى العزاء الراحل أمام منزل العائلة غدا السبت بقرية ميت عاصم، التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية.

الرئيس السيسى يشدد على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حى مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حى مصر الجديدة.

سويدية عمرها 104 أعوام تهزم كورونا قبل الكريسماس وتحتفل مع أسرتها

تعافت المسنة السويدية ماجا سيوبيرج، البالغة من العمر 104 أعوام، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل أيام قليلة من الاحتفال برفقة عائلتها بأعياد الميلاد، وذلك بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية ومعاصرة حربين عالميتين.

يسرا لـ الخليج 365: عندى كورونا من 4 أيام وأحمد الله على كل شىء

قالت النجمة الكبيرة يسرا لـ"الخليج 365" إنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ 4 أيام وليس أمس الخميس، وأضافت يسرا أنها تحمد الله على كل شىء.

تشييع جثمان لاشين إبراهيم لمثواه الأخير بمسقط رأسه فى بنها

شيع أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، جثمان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

سائحة أوكرانية تروج للآثار المصرية وتنصح العالم بزيارة متحف شرم الشيخ

دعت سائحة أوكرانية عبر حسابها الشخصي على انستجرام، السائحين لزيارة مدينة شرم الشيخ حيث الاستمتاع بسحر وجمال شواطئها المشمسة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال متحف شرم الشيخ.

الرئيس يستجيب لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس" وينزل من سيارته

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنسانية الرئيس السيسي، واستجابته أثناء جولاته لهتافات مواطنين بالشارع "بنحبك يا ريس وتحيا مصر"، وترجل من سيارته لتحيتهم ، وهو ما يظهر مدى الحب والود المتبادل بين رئيس مصر وشعبه.

أداء صلاة الجنازة على جثمان لاشين إبراهيم بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم ببنها

أدى أهالى قرية ميت عاصم، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، صلاة الجنازة على جثمان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ودفنه بمقابر العائلة بالقرية بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.