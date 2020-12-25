شكرا لقرائتكم خبر عن تحريات مباحث القليوبية: انتحار طالب مدرسة المتفوقين بالعبور بسبب تنمر زملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، ظروف وملابسات انتحار طالب متفوق بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين في العبور، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيًا، وأصيب بحالة اكتئاب دفعته للانتحار بعد تنمر أصدقائه عليه بسبب تعلثمه فى الكلام.

وبينت التحقيقات، أنه سجل رسالة صوتية علي هاتقه المحمول قال فيها: "أنا فاشل وأتعرض لمضايقات من زملائي وتنمر وقررت الانتحار"، وبعدها ألقى بنفسه من الطابق الرابع، بالرغم من علمه بتكريمه فى حفل بالمدرسة على تفوقه.

وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات، أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين ويحلم بالالتحاق بالمدرسة ونجح في كل الاختبارات كما كان من المميزين بها، لافتين إلى أنه اشتكي من تنمر زملائه به بسبب تلعثمه أثناء الكلام وهي حالة عارضة.

وكان الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، شكل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لكشف ملابسات واقعة مصرع طالب ألقي بنفسه من الطابق الرابع بمدرسة المتفوقين الثانوية في العبور، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها من عدمه.

وصرحت نيابة العبور، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة، وكلفت البحث الجنائي بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة التي يرجح أن يكون سبببها إصابة الطالب بحالة اكتئاب.

وكان طالب أقدم على الانتحار، عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بمدرسة ثانوية بالعبور، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغا من مدير مدرسة بالعبور بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، في ظروف غامضة.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وكشف غموض الحادث، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.