شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: دواء السيولة غير ضرورى مع جميع حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن ظهور عرض واحد من أعراض كورونا لا يعنى تأكيد إصابة الشخص بالفيروس، مضيفا أن دواء السيولة غير ضرورى مع جميع حالات كورونا.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن 20% من مرضى كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة.

وفى سياق آخر، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر والتقدير لأطباء شمال سيناء وأطقم التمريض لما يؤدونه من دور كبير فى توفير الخدمة الطبية لأهالى المحافظة .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، أن الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها اليوم لمحافظة شمال سيناء كان فى استقبالها الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، والدكتور تامر إبراهيم مدير مستشفى بئر العبد المركزى .

وأكدت أن الخدمة الصحية تقدم فى جميع مستشفيات شمال سيناء مجانا بنسبة 100%، وأنه لا توجد أية مشاكل بالنسبة لإمداد شمال سيناء بجميع الإمكانيات والمطالب وكافة الاحتياجات المادية والتجهيزات .