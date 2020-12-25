شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة تنشر فيديو تفقد الرئيس السيسى لتطوير محاور شرق القاهرة وعزبة الهجانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

وأثناء تفقد الرئيس الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.

وحرص الرئيس علي النزول من سيارته للتحدث إلي المواطنين، الذين التفوا حوله؛ ومن جانبهم، حرص المواطنون علي تحية الرئيس، كما هتفوا:"بنحبك يا ريس" و"تحيا مصر"