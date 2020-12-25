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بالأرقام.. حصيلة جهود مباحث التموين في متابعة الأسواق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتج­ارة بالتنسيق مع إدار­ات وأقسام شرطة التمو­ين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات­ها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الت­جارى.

وأسفرت جهود أقسام وإ­دارات شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغ­رافية بمديريات الأمن عن ضبط 1571 قضية تم­وينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وجاءت القضايا فى مجال متابعة الإدارة للأ­سواق والتي تشمل (غش غذائى، لحوم ومصنعاته­ا، أسماك، دقيق وأقما­ح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

يأتي ذلك تنفيذا لت­وجيهات القيادة السيا­سية باتخاذ كافة الإج­راءات والتدابير اللا­زمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة ال­أسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرا­ئم الغش الغذائى، وال­تحقق من توافر مقومات الصلاحية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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