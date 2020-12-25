ضبط 12408 قضايا سرقة تيار كهربائي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بشن حملات أمنية انضباطية مُكبرة، تستهدف ضبط حالات سرقة التيار ال­كهربائي المختلفة. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 ألفا و408 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجا­ري مواصلة الحملات ال­مكبرة على مستوى الجم­هورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة ال­جريمة بشتى صورها.

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