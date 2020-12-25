"التضامن" عن عجوز نفق شبرا الخيمة: تجلس في الشارع للتسول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة فحص منشور مواقع التواصل الاجتماعي المتداول، حول وجود سيدة عجوز في نفق مشاة أمام مستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحتاج للمساعدة العاجلة
وتبين للفريق، وجود السيدة العجوز بالمكان أنها تدعى "حبيبة" 70 سنة من الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتجلس في هذا المكان يوميًا للتسول منذ سنوات، مضيفة أنها لا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.
ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الانسانية، على الخط الساخن للوزارة على الرقم 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم 16528.
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