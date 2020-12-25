​ دعم السياحة وعفو عن سجناء.. ننشر أبرز5 قرارات لرئيس الوزراء في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 19 ديسمبر إلى 25 ديسمبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونص مشروع القانون على أن "تُستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر"، حيث سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، فيما يتعلق بالرسم المقرر على توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج.

بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران، مثل الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية اعتبارًا من 1 يناير حتى 30 ابريل 2021، وجدولة بعض المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة الفيروس لمدة 36 شهرًا (كهرباء - غاز - مياه - مراسٍ نيلية).

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، فضلاً عن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارًا من 1/1/2021، من منطلق السعي لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظًا على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة" في 5 مدن عالمية، خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس، ومتحف دي يونج بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.