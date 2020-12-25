محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وقال زين إن المستشار الراحل قيمة وقامة قضائية كبيرة وله دور وطني كبير ومشرف في إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعه بنزاهة وشفافية. اقرأ أيضًا.. - وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

كانت هذه تفاصيل خبر حسين زين ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: قامة وقيمة قضائية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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