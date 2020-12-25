وزير الإعلام ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: علامة بارزة في تاريخ القضاء المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بالعزاء والمواساة لأسرة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سائلًا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.

وقال هيكل إنه تلقى الخبر الأليم اليوم ببالغ الحزن والأسى، وأشار إلى الخلق الكريم الذي كان يتحلى به الفقيد، مضيفًا أنه كان علامة بارزة في تاريخ القضاء المصري وأدار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بكفاءة وحرفية.

وتوفى صباح اليوم الجمعة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بعد إعدادها بموجب الدستور، وتولى الإشراف على انتخابات الرئاسية ومجلسي الشيوخ والنواب.

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