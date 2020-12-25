محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء جولته صباح اليوم الجمعة، في منطقة صلاح الدين بمصر الجديدة، استجابة للمارة من المواطنين.
وتبادل الرئيس السيسي التحية معهم، وأكد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامة حرصًا على سلامتهم، بينما هتف المواطنون: "تحيا مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر أكد عليهم ارتداء الكمامات.. السيسي يستجيب لدعوات المواطنين ويتوقف لتحيتهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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