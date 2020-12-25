شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: رفع 1767 طن مخلفات بـ13 مركزًا ومدينة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال «نور الدين»، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1767 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بكفرالشيخ 350 طن، وببرج البرلس 30 طن، وبسيدي سالم 140 طن، وبسيدي غازي 35 طن، وببلطيم 80 طن، وبالرياض 67 طن، وبالحامول 150 طن، وبمصيف بلطيم 30 طن، وبقلين 110 طن، وببيلا 160 طن، وبدسوق 320 طن، وبفوه 160 طن، وبمطوبس 110 طن، بإجمالي 1767 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.