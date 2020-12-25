شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان لاشين إبراهيم لمثواه الأخير بمسقط رأسه في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها جثمان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أداء صلاة الجنازة عليه أمام مسجده بالقرية، وتم تشييع مراسم الدفنة إلى مقابر العائلة بالقرية بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتقدم مراسم الدفنة، اللواءان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفخر العربى مدير أمن القليوبية، وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كانت أسرة الفقيد وأقاربه بالقليوبية وببنها أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبوا: «إن لله وإن إليه راجعون المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في ذمه الله متأثرا بفيروس كورونا".

وأعلنت الأسرة دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته، اليوم، متأثرا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وتخرج لاشين إبراهيم من كلية الحقوق عام 1980 وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا الهامة.

انتقل لاشين للعمل بنيابة النقض حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017، تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

يتمتع لاشين إبراهيم بالسمعة الطيبة والتزامه في عمله واحترامه لمن خالطهم وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الاستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 في بعض الدوائر التي خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.

ورغم وباء كورونا، نجح لاشين إبراهيم في إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب2020 بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية.

تشييع جثمان لاشين ابراهيم

تشييع جثمان لاشين ابراهيم

تشييع جثمان لاشين ابراهيم

تشييع جثمان لاشين ابراهيم