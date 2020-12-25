شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان لأهالي قرية أبو الريش: حلول جذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان: «أننا نسعى إلى وضع الحلول الجذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية بعيداً عن المسكنات والوعود البراقة».

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أهالى قرية أبوالريش عقب أداؤه لصلاة الجمعة بمسجد الشيخ على والتى ألقى خطبتها الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بعنوان «الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك».

وبعد استماعه إلى المشاكل والمطالب الملحة والتى كان من أبرزها تعثر تنفيذ مشروع الصرف الصحى وإنقطاع مياه الشرب المتكرر، بجانب الحاجة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض، بالإضافة إلى احتياج الطريق الزراعى الشرقى أسوان/القاهرة ومزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهريف إلى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعقد اجتماع عاجل، غداً السبت، مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم لوضع حلول جذرية للمشاكل التي تم عرضها عليه مما يحقق النتائج المرجوة التي تلبى طموحات طموحات أهالى القرية، لافتاً إلى أنه حرص على تواجد جميع المسئولين أثناء هذا اللقاء الجماهيرى للتحمل كل جهة مسئوليتها في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «عطية» إلى أنه سيتم بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الصرف الصحى والذى سيغطى نجوع أبوالرى بحرى وقبلى ويضم 5 محطات رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد، علاوة على محطة المعالجة الرئيسية بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه حيث سيتم استعجال موافقة المركز الوطنى لاستخدام أراضى الدولة، موضحاً أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع تجديد وإحلال شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى وبإشراف من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى مما يساهم في توفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى القرية، ليتزامن ذلك مع توجيه 30 مليون جنيه أخرى من مصر الخير لإنشاء مدرسة جديدة بنفس القرية تضم 22 فصل إبتدائى وإعدادى، مع إعادة تأهيل 2 مدرسة ومركز شباب .