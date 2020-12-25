شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ السويس يفتتح مسجد الإمامين بعد تطويره بـ3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، مسجد الإمامين بمنطقة السيد هاشم بحي الجناين، بعد الانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير التي تمت به.
وتبلغ مساحة المسجد 1000 متر مربع بعد زيادة مساحة 350 مترا لإنشاء دورين شمل مصلي للسيدات ومركز تحفيظ القرأن الكريم، وبلغت تكلفة التطوير والتوسعات 3 مليون جنيه من خلال الجهود الذاتية.
رافق نائب المحافظ، كلا من الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأهالي حي الجناين وقيادات الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف بالسويس.
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