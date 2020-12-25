رئيس مركز القرنة بالأقصر: استمرار تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز القرنة بالأقصر: استمرار تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وغدًا السبت، مشدداً على أهمية االتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة اارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد للحد من اانتشار فيروس كورونا المستجد.
وناشد رئيس مركز القرنة، المواطنين باستثمار المهلة الأخيرة التى منحتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر الحالى لتحقيق الااستقرار الأسرى والااجتماعى لهم، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.
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