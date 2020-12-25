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رئيس مركز القرنة بالأقصر: استمرار تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وغدًا السبت، مشدداً على أهمية االتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة اارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد للحد من اانتشار .

وناشد رئيس مركز القرنة، المواطنين باستثمار المهلة الأخيرة التى منحتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر الحالى لتحقيق الااستقرار الأسرى والااجتماعى لهم، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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