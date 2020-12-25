شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الهيئة الوطنية السابق ناعيا لاشين إبراهيم: فقدت زميلا عزيزا وأخا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق، بيانا ينعي فيه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال المستشار محمود الشريف "أنعى ببالغ الحزن والأسى زميلا عزيزا وأخا كبيرا وشيخا من شيوخ القضاء المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات، الذى وافته المنيه صباح اليوم والذى ما شهدته إلا قاضيا وطنيا مخلصا إنسانا باسما مستبشرا، اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته، وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.

ويعتبر المستشار لاشين إبراهيم أول رئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أنشئت طبقاً للقانون رقم 198 لسنة 2017 ، وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية -وتخرج المستشار الراحل من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة ، وانتقل للعمل بنيابة النقض.

فى 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وبعد عودته باشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض، ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، وقتها ، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر العام الماضى، برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.