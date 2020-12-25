شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينعى المستشار لاشين إبراهيم: وطنى عمل بجد وإخلاص حتى آخر أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة، مضيفًا أن الراحل ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الراحل كان وطنيًا شريفًا واستطاع أن يعبر مع زملاءه إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية، مقدما لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتوفى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيتم تشييع الجثمان فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.