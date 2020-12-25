شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية ينعى المستشار لاشين إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس نادى هيئة النيابة الإدارية، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

المستشار لاشين إبراهيم تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا المهمة.

لاشين إبراهيم انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت، حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.