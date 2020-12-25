شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يقود حملة لرفع القمامة بالقناطر استجابة للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بسبب وجود كميات من المخلفات والقمامة وسط القمامة والمخلفات بجوار خطوط السكة الحديد وعلى بعض المصارف والترع مما يهدد حياة المواطنين خاصة فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من خطر إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرى شعراوى جولة مفاجئة للمدينة صباح اليوم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى استعدى على الفور رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ونائبه، حيث التقى وزير التنمية المحلية عدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم من تدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة فى عدد كبير من المناطق بالمدينة وعدم وجود صناديق القمامة بالإضافة إلى الإشغالات.

وعلى الفور وجه شعراوى، باستدعاء المعدات والسيارات اللازمة من مجلس المدينة والبدء الفورى فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وقام وزير التنمية المحلية بالتنبيه على رئيس المدينة ونائبه بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الشكاوى والانتهاء منها اليوم، مشددا على ضرورة رفع المخلفات والقمامة مرتين يومياً فى المدينة وتوفير متعهدى القمامة لرفع المخلفات وعدم تراكمها لعدم تهديد سلامة وصحة المواطنين، مع التنسيق مع المحافظة لتوفير صناديق قمامة فى أماكن تراكمات القمامة والمخلفات ليقوم المواطنين بوضعها فى تلك الصناديق وعدم النبش بها .

كما طالب شعراوى، رئيس مجلس المدينة ونائبه بضرورة المرور اليومى على كافة المناطق والشوارع فى المدينة لمتابعة خدمات المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وعدم الجلوس فى المكاتب وتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين بالمدينة .

وقدم المواطنين الشكر للواء محمود شعراوى على سرعة تحركه والقيام بتلك الجولة لمتابعة شكاوى المواطنين على الطبيعة وعلى أرض الواقع .

وعقب ذلك التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاستكمال الجولة على باقى المناطق بالمدينة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالاهتمام بمستوى النظافة ورفع المخلفات خاصة فى ظل الظروف الحالية وخطر الاصابة بفيروس كورونا مع ضرورة التواجد بين المواطنين لسرعة الاستجابة لشكاوى وعدم الجلوس فى المكاتب .

وخلال جولة الوزير والمحافظ تم رصد مجموعة من المواقف العشوائية والاشغالات، وطالب اللواء محمود شعراوى بضرورة بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لرفع أى إشغالات وعلى الفور بدأت الحملات على عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة لرفع أى إشغالات ومواجهة اى مواقف عشوائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة .

كما وجه شعراوى بضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والمراكز بإزالة ورفع المخلفات خاصة الطبية والقمامة الموجودة على الترع والمصارف وبجوار خطوط سير القطارات فى بعض المناطق بالمدينة .

وفى ختام الجولة المفاجئة أكد اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم ايفاد لجنة من القطاعات المعنية بالوزارة للتأكد من عدم تكرار المخالفات والشكاوى التى تم رصدها خلال الجولة المفاجئة وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حال تكرارها ، لافتا إلى أنه سيقوم بعدد من الجولات الميدانية المفاجئة خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات ورفع الاشغالات من الشوارع والتى تتسبب فى إعاقة حركة المرور وسير المواطنين .

كما وجه شعراوى، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهى والكافيهات التى لا تلتزم بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استنفار جميع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات لخدمة المواطنين والتواجد بينهم لسرعة التعامل مع أى شكاوى و تحسين مستوى الخدمات التى تقدم اليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول .