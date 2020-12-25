شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة رفع كفاءة مستشفى بئر العبد بشمال سيناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشفى بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، فى إطار متابعة سير العمل وتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمنشآت الطبية بالمحافظة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة البدء فى رفع كفاءة مستشفى بئر العبد المركزي، وتوفير 5 ماكينات غسيل كلوى للمستشفى لاستيعاب المرضى، وجهاز قسطرة قلبية، ورنين مغناطيسي، كما شددت على توفير سيارات متنقلة لمتابعة مرضى الربو والجهاز التتفسى تحتوى على 5أجهزة مكثفات أكسجين، و بها طاقم طبى لدعم المرضى إكلينيكيًا بالمنازل لتوفير عليهم مشقة التنقل للمستشفى نظرًا للظروف الجغرافية للمحافظة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على المرضى، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية واطمأنت على توافر مخزون يكفى لعدة أشهر مقبلة.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة استمعت خلال جولتها إلى مطالب أهالى ومرضى منطقة بئر العبد، مؤكدة حرصها على توفير كافة مطالبهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وطمأنتهم بأن قرار نقل مستشفى بئر العبد لأمانة المراكز الطبية المتخصصة غرضه تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى مؤكدة أن الخدمة الطبية المقدمة ستظل مجانية لجميع المواطنين.

كما استجابت الوزيرة لمطلب أحد المرضى بتوفير مولد أكسجين له بمنزله ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تخفيفًا عن كاهله.

ولفت إلى أن الوزيرة حرصت على التحدث مع الأطقم الطبية والاستماع إليهم، موجهة بسرعة تطوير سكن الأطباء من تجديد الفرش وتحسين الخدمات المقدمة لهم داخل السكن، مشيرة إلى توفير عدد من أجهزة "التابلت" للفرق الطبية بشمال سيناء للاطلاع على البرامج التدريبية التى تعدها الوزارة، حرصًا على رفع كفاءتهم المهنية ضمن خطة الوزارة للتعليم الطبى المستمر، كما أشادت الوزيرة بجهود الفريق الطبى بالمستشفى قائلة لهم: "أقبل رؤوسكم جميعا و افخر بالعمل معكم أنتم جنود المرحلة الحالية وأثق بقدراتكم فى مواجهة هذا الوباء".

ووجهت الوزيرة بتوفير لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية داخل المستشفى، لعدم تكبدهم أى مشقة نظرًا لطول المسافة بين المناطق بالمحافظة، حيث إنهم من ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، كما استمع الفريق الطبية بالمستشفى من الوزيرة تجربتها فى الحصول على ذات اللقاح المقرر إعطاءه لهم من خلال مشاركتها فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد فى مرحلتها الثالثة "من أجل الإنسانية".

جدير بالذكر، أن زيارة وزيرة الصحة والسكان اليوم لمحافظة شمال سيناء، تأتى بعد لقائها بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، ووعدها لهم بزيارة المحافظة للوقوف على كافة الاحتياجات الطبية والعمل على توفيرها لهم.