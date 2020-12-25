شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "أدى دوره فى خدمة الوطن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره فى خدمة الوطن على أكمل وجه.
وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالى مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتى الجمهورية ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "أدى دوره فى خدمة الوطن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.