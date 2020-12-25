شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى المستشار لاشين إبراهيم: "أدى دوره فى خدمة الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره فى خدمة الوطن على أكمل وجه.

وتقدم المفتى بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالى مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.