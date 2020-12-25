شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يدين اعتداءات قوات الاحتلال على قبور الصحابة والشهداء بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى على قبور الصحابة والشهداء العرب والمسلمين بمدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضى الفلسطينية .

ودعا مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، المجتمع الدولى وكافة الهيئات والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضى والمقدسات الفلسطينية، والانتصار لمبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان .

وحذر مفتى الجمهورية فى بيانه من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلى لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ مما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا فضيلة المفتى إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفورى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالم الإسلامى والعربى بكافة منظماته وهيئاته وكافة منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفى مقدمتها (اليونسكو)؛ لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التى تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأكد مفتى الجمهورية أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، التى تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا للمسجد فى ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة لتهويد القدس .