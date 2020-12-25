شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مصر ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، فى بيان ظهر اليوم الجمعة، إن النادى ينعى ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات معربًا خالص عزاءه ومواساته لأسرة الفقيد.

وأوضح نادى القضاة فى بيانه أن المستشار لاشين إبراهيم، أفنى حياته فى خدمة القضاء، حيث ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات عام 2017 و اشرف على الانتخابات الرئاسة والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور، وكان ميثال يحتذى به للقاضى المصرى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت، عن وفاة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة، رسميا داخل إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا، ونعى أعضاء الهيئة الفقيد داعين المولى عز وجل بأن يرحمه ويدخله فسيح جناته.

والمستشار لاشين إبراهيم تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة حيث حقق العديد من القضايا الهامة.

وانتقل للعمل بنيابة النقض حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

وفى عام 2017 تم رشحه من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتمتع المستشار لاشين إبراهيم بالسمعة الطيبة والتزامه فى عمله واحترامه لمن خالطهم، وتمكن من 2017 وحتى الآن من إنجاز العديد من الإستحقاقات الدستورية الهامة وأبرزها التعديلات الدستورية ابريل 2019 فضلا عن انتخابات التكميلية لبرلمان 2015 فى بعض الدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها.

ورغم وباء كورونا نجح فى إنهاء الاستحقاقات الدستورية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكذا انتخابات مجلس النواب 2020 بإعلان نتائجهم خلال الشهور الماضية.

وتسببت إصابته بفيروس كورونا فى دخوله إلى المستشفى حيث كانت حالته استقرت فى بداية الإصابة لكن قدر الله جاء وتوفى اليوم 25 ديسمبر 2020.