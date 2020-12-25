- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يشيد بمدينة العلمين: "مصر تقدمت لأنها نظرت للمستقبل".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له عن انبهارهم بما رأوه وشاهدوه من تطور على أرض مصر فى مختلف المجالات، مؤكدين تقديرهم وإعجابهم الشديدين لما رأوه فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال الوزير السودانى ودون فى دفتر زيارة مدينة العلمين الجديدة، إن مصر تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًا لأنها نظرت إلى المستقبل، مشيدًا بالروح الوطنية فى المشروعات القومية التى تتم بأيد مصرية وعقول مصرية و أموال مصرية .
و من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو كل مصرى إلى الفخار بما تم وما يتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة فى مختلف المجالات، قائلاً:"لقد كنا شامخين ونحن نرى ما يتم على أرض مصر من إنجازات عظيمة تدعو للفخار "
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السودانى يشيد بمدينة العلمين: "مصر تقدمت لأنها نظرت للمستقبل".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.