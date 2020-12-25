شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يشيد بمدينة العلمين: "مصر تقدمت لأنها نظرت للمستقبل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له عن انبهارهم بما رأوه وشاهدوه من تطور على أرض مصر فى مختلف المجالات، مؤكدين تقديرهم وإعجابهم الشديدين لما رأوه فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال الوزير السودانى ودون فى دفتر زيارة مدينة العلمين الجديدة، إن مصر تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًا لأنها نظرت إلى المستقبل، مشيدًا بالروح الوطنية فى المشروعات القومية التى تتم بأيد مصرية وعقول مصرية و أموال مصرية .

و من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو كل مصرى إلى الفخار بما تم وما يتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة فى مختلف المجالات، قائلاً:"لقد كنا شامخين ونحن نرى ما يتم على أرض مصر من إنجازات عظيمة تدعو للفخار "