شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يغيَّب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، داخل أحد المستشفيات الخاصة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا. لاشين إبراهيم تخرج فى كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق بالعديد من القضايا المهمة. ونستعرض فى هذا الإنفوجراف السيرة الذاتية للراحل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

كورونا يغيب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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