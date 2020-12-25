شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة في الأسبوع الأخير من 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 31 ديسمبر 2020:

يوم السبت 26 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 20 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من حلايب وشلاتين .

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 :

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) :على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار المتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من السبت26-12 إلى الخميس 31 -12 by Karima Hassan on Scribd