شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن بدء صرف المعاشات والدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بدء صرف معاشات شهر يناير، والتي تبلغ لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد.

هذا وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 ، على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهماً كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

و تابع رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية «ميزة».