شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجر الصحي بمطار القاهرة» يعلن إجراءات دخول القادمين من الخارج للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن السلطات الطبية بالمطار تواصل تشديد الإجراءات على دخول القادمين من الخارج سواء كانوا من المصريين أو الأجانب، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وسلالته المتحورة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والذي ينص على ضرورة تقديم ما يفيد بأن الراكب أجرى تحاليل PCR، على أن تكون النتيجة «سلبى»، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وقال مدير الحجر الصحي بالمطار، أنه يلزم أن يكون التحليل معلوم المصدر الذي تم فيه إجراء هذا التحليل، وأن يكون معتمداً من الجهات الطبية المختصة في البلد القادم منه الراكب، وأن يكون موضحا به تاريخ أخذ المسحة أو التحليل، وطريقه أخذها سواء عن طريق الفم أو الأنف، وأنه لا يعتد بغير ذلك، وأن من يصل لمطار القاهرة بأي تحاليل غير معتمدة وغير موضح بها الشروط السابق ذكرها لن يعتد بها.

وكشفت أن الأطقم الطبية التابعة للحجر الصحي بالمطار تتابع على مدار الساعة حركة القادمين، للتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية بإحضار تحليل PCR بنتيجة سلبي.

وأشار الدكتور حازم حسين، أنه في حال سمحت أي شركة طيران بصعود راكب على متن طائراتها بدون هذه الأوراق الطبية الثبوتية بسلامة الراكب، ويتم حظر دخول أي ركاب لا يحمل التحليل وإخطار كافة الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي، بعدم إلتزام شركة الطيران- (الملزم الأول للركاب قبل إحضارهم من المطارات الخارجية)- بقرار الحكومة المصرية لتطبيق العقوبة الواردة عليها وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر الدخول.