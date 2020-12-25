شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الإسكندرية» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة «مقدمي خدمات الرعاية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الإسكندرية الفرعية، عن توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تعزيز سبل التعاون بين النقابة والغرفة، وتسهيل تراخيص المنشأت الطبية، وتحصيل الدمغة.

وقع على البروتوكول من جانب النقابة، الدكتور محمد عباس زيدان، وكيل النقابة، والدكتور علاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتور أحمد نزيه أبوراس، أمين عام النقابة وعضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور رأفت الشنشوري، أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد عبدالجواد.

وأوضحت النقابة أن البروتوكول يهدف إلى تعريف الأعضاء بأوجه الأنشطة النقابية وأنشطة الغرفة، وتسهيل تحصيل الدمغة الطبية، والتعاون في حل المشكلات الخاصة بها، والتعاون مع لجان اتحاد الصناعات المصرية بواسطة الغرفة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة، وعقد الاجتماعات الدورية لمناقشة ما يتعلق بالقطاع الصحي بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية.