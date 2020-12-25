شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الراحل قام بدوره في خدمة الوطن على أكمل وجه.
وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لخدمة وطننا الغالي مصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
108,474
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وفيات
7,260
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