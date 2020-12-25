شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لوصول جثمان المستشار لاشين ابراهيم بقريته ميت عاصم ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي وأسرة المستشار لاشين إبراهيم بقرية ميت عاصم بنها، عقب سماع نبأ وفاته، والتف المواطنين أمام منزله بالقرية وأمام المسجد الذي قام ببناءه ووضع عليه اسمه بالقرية، انتظارا لوصول الجثمان استعدادا لمراسم الدفنه بمقابر العائله بالقرية.

حضر اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية وعددا من القيادات الأمنيه بمديرية أمن القليوبية لحضور الجنازة.

وأعلنت اسرة المستشار لاشين إبراهيم دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها عقب الإعلان عن وفاته اليوم متاثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفي لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أصيب بفيروس كورونا وتم حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.

وتحولت صفحات التواصل الإجتماعي بالقليوبية وبنها لدفتر عزاء للفقيد بعد إعلان الوفاة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

استعدادات مكثفه لوصول جثمان اللواء لاشين ابراهيم

استعدادات مكثفه لوصول جثمان اللواء لاشين ابراهيم

استعدادات مكثفه لوصول جثمان اللواء لاشين ابراهيم

استعدادات مكثفه لوصول جثمان اللواء لاشين ابراهيم

استعدادات مكثفه لوصول جثمان اللواء لاشين ابراهيم